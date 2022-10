Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 26 ottobre

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildellasulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti dei dati di262022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue l’opera di analisi sulla diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni delsi registrano 6.216 nuovi, 22, 2.984, 5.654 tamponi molecolari, 22 ricoverati in terapia intensiva, 1.155 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Il bando - ha concluso l'assessore Romano La Russa - sarà pubblicato domani, 26 ottobre, sulufficiale di Regionee le domande potranno essere presentate dal 9 al 31 gennaio 2023....lieve aumento le persone che si trovano in terapia intensiva (+6 da ieri per un totale di 232) I DATI DELLE REGIONI- Sono 9.979 i nuovi contagi da covid insecondo il...Il bollettino del coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: i dati di oggi 26 ottobre 2022. Nuovi casi, decessi e guariti nel report ...Regione Lombardia, con l'approvazione di una delibera proposta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, ha stanziato, per il 2023, 2,5 milioni di euro destinati a ...