Bianca Berlinguer | la foto da capogiro | “In redazione così…”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)riesce sempre a stupire il proprio pubblico che, fedelissimo, la segue in ogni trasmissione e in ogni passo. Di recente la giornalista ha stupito tutti i propri fan condividendo unadavvero inedita, che le ha fatto piovere addosso una pioggia di complimenti e commenti ricchi di entusiasmo. La conduttrice di Carta, infatti, ha deciso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

'Se la chiami il presidente o la presidente, sapendo quello che dovrà affrontare, non credo che a Giorgia Meloni interessi'. Ilaria D'Amico ospite in studio dia CartaBianca , su Rai 3, promuove la leader di Fratelli d'Italia e neo - premier, a poche ore dal suo discorso alla Camera e dalla prima fiducia incassata dal governo di ...Tra le anchor - women, le sue preferite sono Lucia Annunziata, Lilli Gruber,e Myrta Merlino . Chi vincerà, tra Ilaria D'Amico e Corrado Formigli Di solito in questi casi si dice '...Silvio Berlusconi continua a perdere consenso, anche tra i suoi fedelissimi. Tra questi c’è Iva Zanicchi. La cantante, attualmente concorrente del talent di Rai1 ...La cantante e lo scrittore, ospiti del noto programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, hanno espresso pareri positivi sulla nuova premier. Le simpatie di Iva Zanicchi per il centrodestra, in par ...