Betis | Pellegrini | «Roma? Nessuno mi ha chiamato Non firmo per i pareggi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Manuel, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Ludogorets Manuel, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Non giocheremo per ilo, quando non si fanno calcoli arrivano le sconfitte. Non è nella nostra mentalità cercare ilo, ma è certamente meglioare se non si riesce a vincere.mi ha, dipende tutto da loro. Se vincono le prossime due si qualificano, non credo il nostro risultato creerà loro qualche problema. Vincere l’Europa League? Sono realista e penso solo al Ludogorets». L'articolo proviene da Calcio News 24.