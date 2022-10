Berlusconi torna al Senato e promette fedeltà alla Meloni e all' Ucraina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «Darò molto volentieri la parola, è un bento, al Presidente Silvio». Dopo 8 anni e 11 mesi ddecadenza che lo portò fuori dalSilviooggi ha preso di nuovo la parola nell’aula di Palazzo Madama per le dichiarazioni di voto e la fiducia al Governo di Giorgia. Un discorso atteso, che secondo alcuni osservatori avrebbe potuto regalare anche sorprese spiacevoli per la stessa premier; nulla di tutto questo. L’esordio è da solito, navigato, esperto di comunicazione ed amante delle gradi platee e delle grandi occasioni: «Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza e quindi mi sono scritto tutto quanto. Sono felice di essere qui e devo dirvi anche perché tre ore fa ho avuto il mio 17° nipotino…». Poi per i 10 minuti successivi parole mirate e chiare ...

Lo ha detto Silvioin Aula a palazzo Madama nel suo intervento sulla fiducia al governo Meloni. Per il leader di Fratelli d'Italia, applausi da quasi tutto Palazzo Madama.Leggi ancheal Senato: "E' nato il mio nipotino" - Video Renzi: "Attaccare Meloni per 'il presidente' è masochismo" - Video '' 28 anni fa ho dato vita al centrodestra... Abbiamo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel suo intervento in Senato. Si sta discutendo la fiducia al governo Meloni ...