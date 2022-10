Berlusconi in Senato dopo 9 anni Cita il ' 94 e ' investe' Meloni 

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Silvioinizia con un aneddoto personale, come ai 'vecchi' tempi. "Sono felice di essere qui e sono felice anche perché tre ore fa è nato il mio diciassettesimo nipotino: evviva", racconta il Cavaliere, annunciando la nasdel secondogenito del figlio Luigi. Poi l'emozione del ritorno nell'Aula della lunga assenza dalla vita parlamentare per il voto di decadenza nel novembre del 2013. "È per me un motivo di soddisfazione riprendere la parola innove, e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il governo del Paese alla coalizione di centrodestra", scandisce. Il resto del discorso del presidente di Forza Italia è un richiamo all'unità e ai valori del centrodestra, al progetto ...