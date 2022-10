Berlusconi al Senato dopo 9 anni | “Sono un uomo di pace e ho sempre lavorato in accordo con Ue | Nato e Usa”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Ho tante cose da dire efelice di essere qui”.le prime parole dell’attesissimo intervento di Silvio, ritora Palazzo Madama. Prima di entrare nel vivo della sua ‘arringa’ il Cavaliere strappa il primo applauso dando la notizia della nascita del 17esimo nipotino. “Se oggi per la prima volta alla guida del paese c’è un esponente della destra italiana è possibile perché 28fa è una nata una formazione plurale con destra e centro insieme. Che non si è mai divisa. Che ha saputo governare e stare insieme all’opposizione”, ha dettorivendicando la primogenitura di un percorso che viene da lontano all’insegna della stella polare della libertà.: “In 28...

Roma, 26 ottobre 2022al, il bentornato di La Russa. Lui: "Sono felice, è nato anche mio nipote" "Non farò sfoggio della mia eloquenza perchè ho tante cose da dire e mi sono scritto un discorso. Sono ...parla al, Sallusti: "Tremiamo e speriamo allo stesso tempo" 'Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con lealtà, con passione e con spirito costruttivo, ..."Di fronte all'attuale situazione internazionale ribadiamo la nostra solidarietà con l'Occidente. Sono sempre stato un uomo di pace, i miei governi sono sempre stati per la pace, sempre in pieno accor ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi oggi voteremo convintamente la fiducia. Da domani lavoreremo con lealtà, passione e spirito costruttivo per realizzare il nostro programma”. Così Silvio Berlusconi, leader di F ...