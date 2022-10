Beni confiscati alla mafia | impianti sportivi | scuole | barriere architettoniche | ecco gli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il consiglio comunale di Monreale ha approvato il Programmadei lavori pubblici per il triennio 2022 2024. Si tratta di una lunga serie di, per una spesa totale di circa 215 milioni di euro, che vedranno la luce secondo un ordine di proprietà. Ad illustrare il lungo elenco di progetti in programma l’assessore Geppino Pupella. Presenti in aula 15 su 24 consiglieri comunali, che hanno votato all’unanimità il programma della giunta. Un capitolo è dedicato a diversidi manutenzione straordinaria e di adeguamento di immobili, come quello di località Pileri, per il quale è stato stanziato un budget di 3 milioni, e quelli localizzati in via San Nicola, in via Adragna ad Aquino, in via della Repubblica 43 e 45, in via Taormina, in via ...