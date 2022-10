Benfica-Juventus 4-3 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lasi gioca malissimo la sua ultima opportunità per mantenere viva la speranza di qualificazione agli ottavi di Champions. Nella sfida decisiva all'”Estadio da Luz” di Lisbona, i bianconeri vengono sconfitti per 4-3 dal. La partita segue un andamento assolutamente folle. Per 75 minuti, è un totale dominio dei padroni di casa, avanti addirittura 4-1. Kean pareggia il vantaggio di Antonio Silva a metà primo tempo, ma poco dopo i lusitani dilagano, con Joao Mario e Rafa Silva. Nella ripresa, il talento portoghese firma la sua doppietta personale. Poi, un giovanissimo ragazzo inglese, Iling Jr, alla sua prima in assoluto in Champions, si prende la scena e propizia l’illusorio uno-due bianconero, che porta le firme di Milik e McKennie. Ciò, però, non basta ad evitare disfatta ed eliminazione. Riviviamo le mille e una storie di ...