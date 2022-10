Beach volley | World Tour 2022 Nel primo Challenge di Dubai fanno festa Usa e Repubblica Ceca Da domani di nuovo in campo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Due prime volte anche nelnumero uno diche si è chiuso ieri sera. A trionfare sono state infemminile le ceche Hermannova/Stochlova (per la prima è il sesto trionfo in una tappa del circuito mondiale ma mai le due atlete avevano vinto in coppia) e inmaschile il successo è andato agli statunitensi Benesh/Partain che hanno fatto centro al secondo tentativo assieme nel circuito mondiale dopo il quinto posto della settimana prima alle Maldive. Tra le donne Hermannova/Stochlova hanno vinto una combattuta finale battendo in rimonta 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) le cinesi Xia/Lin al termine di un match tiratissimo. Terzo gradino del podio per le statunitensi Horton/Scholes che nella finale per il terzo posto hanno sconfitto 2-0 (26-24, 22-20) le thailandesi Naraphornrapat/Worapeerachayakorn. Così le ...