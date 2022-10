Bayer Leverkusen | c'è la fila per il talento E c'è anche la Juve

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid -, quinta giornata dei gironi di Champions League: Atletico Madrid (4 - 4 - 2) : Oblak; Molina, Gimenez, Hermoso, Reinaldo; Correa, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Morata. All. :...Per il Club Brugge serve un solo punto per passare il turno da prima del girone B mentre il Porto va a caccia della vittoria per continuare a tenere lontane Atletico Madrid edal ...Borussia Dortmund, Real Madrid, Juve e Manchester United. Sono queste, secondo Sky Sports De, le squadre interessate a Jeremie Frimpong, talento del Bayer Leverkusen.L'Atlético Madrid è imbattuto in quattro incontri casalinghi contro il Bayer Leverkusen in competizioni europee (2V, 2N) tra Europa League e Champions League. Il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime ...