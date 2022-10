(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Bros. Discovery avrebbeuna cifra imponentel'uscita die apportando ulteriori tagli interni alla compagnia.Bros. Discovery ha scelto di cancellare l'uscita dipraticamente pronto per usufruire di alcuni sconti fiscali. Il risultato è un risparmio di duedi dollari per la compagnia dovuto non solo alla mancata uscita di, ma anche ad altre misure di riduzione dei costi risultanti dalla fusione delle due società. Alla fine di agosto,Bros. Discovery ha lascito di stucco l'industria con la scelta di eliminare completamente ildi, dopo aver investito 90 milioni di dollari di budget, ...

Movieplayer

" La decisione di non distribuireriflette il cambiamento strategico della nostra leadership in relazione all'universo DC e alla HBO Max ", aveva affermato un portavoce della Warner Bros. in ......e gli altri eroi mascherati hanno a disposizione uno skill tree specifico per ogni personaggio , su cui poter fare affidamento per migliorare la propria efficacia in combattimento.... Batgirl: ecco quanti miliardi ha risparmiato Warner cancellando il film Il colosso dello streaming ha cancellato un altro suo show prima che questo potesse esordire sulla piattaforma digitale.Anche se nessuno potrà mai vedere il cammeo di Michael Keaton nei panni di Batman in Batgirl, l'attore ha comunque incassato una bella cifra ...