Basket | Paolo Banchero giocherà per l’Italia o per gli USA? La risposta criptica

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)nella storia della NBA, macon? Se lo chiedono un po’ tutti e i dubbi sono alimentati dall’ultima intervista rilasciata dal giocatore degli Orlando Magic a Repubblica dopo la splendida prestazione al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Il giocatore con passaporto italiano, infatti, ha messo a referto 21 punti, diventando la terza prima scelta assoluta a iniziare la stagione con quattro prestazioni di fila da almeno 20 punti. I precedenti riguardano cestisti di alto profilo: Oscar Robertson (6 gare da rookie, nella stagione 1960-1961) ed Elvin Hayes (addirittura 10, nel 1968-1969). Facendo due conti, dopo 54 anni, un n.1 del draft ha raggiunto queste vette. I numeri nella sfida contro i Knicks non hanno bisogno di interpretazioni: 21 punti, 6 su 13 al tiro, 9 su 11 dalla ...

Verrebbe da dire: 'Chapeau!'. Ma, tornando alla domanda iniziale, il 19enne nato a Seattle vestirà davvero la maglia della Nazionale ' Adesso gioco con i Magic e sono davvero concentrato su quello ...Perché nella storia diNapoleon Banchero in questa notte del Garden, nonostante il ko di ...00 Ajax - Excelsior 7 - 1 CALCIO - SERIE B 16:15 Perugia - Südtirol 1 - 2- LEGASERIE A ..."In questa notte del Garden, nonostante il ko di Orlando con New York, ogni sua azione, ogni schiacciata a canestro sembrava fatto apposta per allontanarlo da noi". Così ...Sempre più di 20 punti nelle prime 4 partite per la matricola 19enne: "Con quale nazionale giocherò Ora sono concentrato solo sugli ...