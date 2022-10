Basket | la rimonta di Trento sfuma sul finale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si è conclusa nella serata di ieri, martedì 25 ottobre, la sfida per il terzo turno dell’EuroCup di, con la Dolomiti Energiaimpegnata in casa contro il Parisball. Sfida da vincere per i trentini, reduci da due ko nelle prime due giornate ed alla ricerca disperata della prima vittoria e dei primi punti. I dettagli del match(Credit foto – pagina Facebook Aquila)Primi punti del match percon la tripla di Grazulis e padroni di casa che allungano anche fino al +7 con Atkins nei primi tre minuti di gioco. Parigi costretta così ad inseguire, e dopo aver trovato il pareggio, la tripla di Denis vale il sorpasso per i francesi a inizio secondo quarto, con un parziale di 9-0 che sorprende ...