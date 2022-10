(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Succede veramente di tutto al Pala Pentassuglia, ma alla finefesteggia la sua seconda vittoria inCup. La Happy Casa ha sconfitto gli estoni delper 88-86 al termine di una partita che si è decisa in un, con i pugliesi che hanno trovato il successo solamente negli ultimissimi secondi. I migliori persono Jason Burnell e Nick Perkins, entrambi a quota 14 punti. In doppia cifra finiscono Kyran Bowman (12) e Bruno Mascolo (12). Al/Cremo non basta la clamorosa prestazione di Wesley Van Beck, miglior marcatore del match con 31 punti. Trenta minuti di grande equilibrio con le due squadre che entrano nell’ultimo quarto in parità (64-64).tenta un ...

OA Sport

88 - 86 nel match tra Happy Casa Brindisi e BC Kalev/Cramo , partita valida per la terza giornata diEurope Cup 2022/23 . Grande vittoria dunque per Brindisi al Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia, che permette ai pugliesi di salire a quota quattro punti nel gruppo F. RIVIVI IL LIVE SU ...... noto anche come La Fonteta, di Valencia la Virtus Segafredo Bologna femminile fa il suo esordio nell'EuroLeague Women, la massima competizione per club difemminile. Il battesimo del fuoco, ... Basket, FIBA Europe Cup 2022-2023: Brindisi supera il Kalev/Cramo dopo un finale palpitante Riscattato con la vittoria a Groningen il passo falso interno della prima giornata contro il Budivelnyk, la Happy Casa Brindisi di Fank Vitucci torna in campo stasera al PalaPentassuglia alle ...Riscattato con la vittoria a Groningen il passo falso interno della prima giornata contro il Budivelnyk, la Happy Casa Brindisi di Fank Vitucci torna in campo stasera al PalaPentassuglia alle ...