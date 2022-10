Basaksehir | Biglia | «Vogliamo il primo posto nel girone Lazio? Dispiace come ci siamo lasciati»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’ex centrocampista die Milan Lucas, in forza al, ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina Le parole nella conferenza pre Fiorentinadi Lucas: OBIETTIVI –“Affrontiamo una squadra forte mavincere il. Speriamo di ottenere un buon risultato. Per me è sempre speciale tornare in Italia, ho un figlio italiano. Sul mio passato laziale posso dire che sono stati quattro anni bellissimi ma sono dovuto andare via in una maniera che non mi è piaciuta. Nessun rimpianto, vado avanti, e penso al mio presente”. L'articolo proviene da Calcio News 24.