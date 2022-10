Barbara Lombardo | chi è la moglie di Totò Schillaci? Età | vita privata | figli e dove vive

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pechino Express è un’avventura che mette in campo delle coppie. Tra queste, nell’ultima edizione, troviamo Salvatoree la sua compagna. Conosciamola meglio. Pechino Express non mette in campo una delle avventure televisive più interessanti dello spettacolo. Mette in campo anche i rapporti che intercorrono tra le coppie. Dando piena misura delle persone