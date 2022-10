Aziende | sempre più imprese puntano sull’internazionalizzazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’export nazionale sta vivendo un buon momento, trainato soprattutto dall’industria manifatturiera. Secondo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, le esportazioni delleitaliane hanno mostrato un buon andamento nei primi due trimestri del 2022, confermando il successo del 2021 con 581 miliardi di euro di export, con i due terzi del commercio con l’estero che proviene proprio dal settore manifatturiero. Tuttavia, leitaliane stanno affrontando anche una serie di criticità, tra cui le crescenti tensioni geopolitiche, la vulnerabilità delle filiere di fornitura, l’incremento dei costi energetici e il cambio di alcuni mercati per lo sbocco del Made in Italy. Per il momento nessuna impresa si è fermata, ma secondo i principali istituti bancari del nostro Paese sta aumentando un sentiment negativo tra le ...