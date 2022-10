Adnkronos

Tutto va bene per demolire il comunismo Per il Papa, pur santo ma innanzi tutto polacco, il ... Non è del tutto follia fare due più due, collegando l'a Rosone alla scomparsa di ...La trasmissione ripercorrerà alcuni tratti e temi salienti di Papa Wojtya riproponendo alcune parole pronunciate dal Pontefice polacco riguardo la sua storia, i viaggi, l'e il significato ... Attentato a Wojtyla, la foto Adnkronos che fece il giro del mondo - L'immagine (Adnkronos) – Due Papi, Francesco e Giovanni Paolo II, e la storia che potrebbe ripetersi. Sono stati citati entrambi da Giorgia Meloni nel suo primo discorso ufficiale da premier: Bergoglio per ricor ...Bergoglio citato per tirare una bordata ai 5Stelle su povertà e assistenzialismo. Tra papi e statisti Enrico Mattei evocato per ...