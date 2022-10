Atp Vienna 2022 | ritorno vincente per Sinner | piega Garin e vola al secondo turno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nell’incontro valevole per il primodel torneo ATP 500 di(cemento indoor), Jannikasfalta Cristiancon il punteggio di 6-3 6-2 e torna in campo con una vittoria. Ai box dopo l’infortunio alla caviglia patito nella semifinale di Sofia contro Rune, il classe 2001 inizia nel migliore dei modi il percorso nel torneo austriaco e centra la 46^ vittoria della stagione. Match a senso unico in cuinon ha concesso neppure una palla break, prevalendo dopo 1h13?. Alsfiderà l’argentino Francisco Cerundolo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Avvio di match in cui dominano i servizi e praticamente non si gioca.perde un solo 15 nei primi quattro turni di battuta, ma ...