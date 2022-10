Atalanta | infortunio per un big del centrocampo | salterà anche il Napoli?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’di Gasperini ha subito il primo stop in questo campionato domenica scorsa contro la Lazio e subiscel’di un big del. Stiamo parlando di De Roon, giocatore fondamentale nelle gerarchie di Gasperini e per il gioco stesso dell’. De Roon sia a livello tattico che di personalità non ha sostituti, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gosens di nuovo nel mirino della Juventus, ma l’non fa regali (alzando la cifra) Possibile operazione in uscita per l’: Sam Lammers verso il Genoa. La situazione Boga-, parla il ds del Carnevali: “Arrivate molte offerte. Sull’interesse dei nerazzurri…” Su ...

In seguito all'avvenuto nella sfida di Serie A con la Lazio, il centrocampista Martin De Roon ha riportato unche preoccupa l'. Il giocatore salterà la prossima ...Ecco come stanno le 20 di A che si apprestano a vivere la 12ma di campionato(12giornata: Empoli -) LUIS MURIEL (SQUALIFICATO) DAVIDE ZAPPACOSTA (stiramento al retto femorale, ...L'Atalanta di Gasperini ha subito il primo stop in questo campionato domenica scorsa contro la Lazio e subisce anche l'infortunio di un big del centrocampo. S ...È oggi la giornata chiave per Marten de Roon in casa Atalanta. Sky ieri ha fatto sapere che sicuramente non ci sarà alla prossima con l’Empoli, in attesa degli esami di oggi. Primabergamo.it conferma: ...