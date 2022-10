Atalanta | in attacco chi schierare Hojlund o Zapata? L’opinione dei tifosi nerazzurri

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il commento deidell’su chiincontro l’Empoli questa domenica trae DuvanCon Luis Muriel fuori per squalifica, l’si ritrova di fronte ad un dubbio offensivo: come centravanti megliocontro l’Empoli? Da una parte il colombiano appena rientrato dall’infortunio con la necessità di acquisire minutaggio e sicurezza, dall’altra però il numero 17 nerazzurro ha dimostrato di avere fame, doti tecniche interessanti e un grande impatto nel contesto partita. In attesa di sapere quale sarà la decisione di Gasperini, eccodeiorobici. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un ...

... che scendere in campo mascherati Lo deve pensare il portiere dell'J uan Musso che ... Infine, in, mancherà lo squalificato Muriel: Zapata si gioca una maglia da titolare col suo vice, ...Del Napoli al momento il miglior(26 gol), della Lazio invece le miglior difesa (5 gol ... Nessun rigore fischiato contro invece per Monza,, Bologna e Roma. I 'trop gol' di giornata. ...Cosa c'è di meglio, alla vigilia di Halloween, che scendere in campo mascherati Lo deve pensare il portiere dell'Atalanta Juan Musso che domenica alle 12.30 a Empoli potrebbe ritornare tra i pali con ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...