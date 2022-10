Aston Villa | Emery saluta il Villarreal | 'Non potevo dire no' VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L'ormai ex allenatore delrreal, Unailascia la guida del Sottomarino giallo per passare all', facendo così...

...00 Lazio - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Cremonese 2 - 2 18:00 Napoli - Bologna 3 - 2 20:45 Verona - Milan 1 - 2 MOTORI - MOTO GP 05:00 Australia GP CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- Chelsea ......00 Lazio - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Cremonese 2 - 2 18:00 Napoli - Bologna 3 - 2 20:45 Verona - Milan 1 - 2 MOTORI - MOTO GP 05:00 Australia GP CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- Chelsea ...Unai Emery è il nuovo allenatore dell’Aston Villa: l’allenatore ex Siviglia e PSG tra le altre, ha lasciato il Villarreal per volare in Premier. Da qualche mese ho iniziato a scrivere di questo bellis ...(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'allenatore spagnolo Unai Emery sarà dal 1 novembre prossimo il nuovo allenatore dell'Aston Villa, in Premier League. Lo ha annunciato il club inglese che ...