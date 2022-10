Assolto il gioielliere che uccise i rapinatori nel Napoletano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa prima sezione penale del Tribunale di Napoli (giudice Antonia Napolitano Tafuri) ha– perché il fatto non costituisce reato – ilGiuseppe Castaldo che, il 7 ottobre 2015 a Ercolano (Napoli), armato di pistola legalmente detenuta, fece fuoco contro due componenti una banda di, Luigi Tedeschi e Bruno Petrone, uccidendoli sul colpo. La Procura di Napoli (procuratore aggiunto Raffaello Falcone, sostituto procuratore Ernesto Sassano) aveva chiesto l’archiviazione e, durante il dibattimento, l’assoluzione di Castaldo. Nel corso dell’udienza iniziata intorno alle 15, hanno discusso prima l’avvocato di parte civile Renato D’Antuono e l’avvocato dell’imputato Maurizio Capozzo, che ha chiesto l’assoluzione sottolineando che Castaldo ha agito per legittima difesa. Sulla vicenda, che ...

