Assolto il gioielliere che prese la pistola e uccise due rapinatori | ' Fu legittima difesa'

Agenzia ANSA

Giuseppe Castaldo , ilche sette anni fa sparò e uccise due rapinatori per difendersi, è statoperché il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso la prima sezione penale del Tribunale di Napoli (giudice ...È statoilche il 7 ottobre del 2015 a Ercolano, comune in provincia di Napoli, uccise due rapinatori . Giuseppe Castaldo, ildi Ercolano che all'epoca dei fatti aveva 68 anni, ... Assolto gioielliere che uccise rapinatori nel Napoletano Ercolano, assolto gioielliere che uccise rapinatori nel Napoletano. Nel 2015 fece fuoco contro due banditi armati in sella a scooter. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (giudice Antonia N ...Il fatto non costituisce reato. L'avvocato: "Sette lunghi anni di processo hanno consentito di fare giustizia".