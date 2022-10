Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 25 ottobre 2022

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Morgane – Detective Geniale ha totalizzato 3126 spettatori (14.44% di share) nel primo episodio e 2666 (16.18%) nel secondo. La partita di calcio di Champions League: Benfica-Juventus su Canale5 ha conquistato in media 4424 spettatori (share 20.51%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1259 spettatori (8.75%). Su Rai2 il docureality Il Collegio ha portato a casa 929 spettatori (5.03%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 900 (5.09%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha ...

Tutti iqui di seguito illustrano cosa è successo con glitv di ieri , partendo dalla prima serata: Rai Uno " Morgane " Detective Geniale 2: 2.885.000 spettatori e il 15.2% di share; ...DayTime Pomeriggio, idel 25 ottobre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ascolti tv 25 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...