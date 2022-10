Ascolti Tv Analisi 25 ottobre | la Juve fuori senza record “Morgane” saluta con un buon dato Floris stacca Giordano | ‘salvato’ dai social Un terzo della platea per la Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)al top. Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 5,341 milioni e 26,1%. Benfica-su Canale 5 + Sky a 5 milioni di spettatori ed il 23,1% di share. “I Soliti Ignoti” a 4,439 milioni e 19,8%. La seconda parte di “Reazione a catena” a 4,420 milioni e 26%. Tg5 a 4,162 milioni e 20,23%. In day time il discorso di Giorgiafa il 19,3% su Rai1, il 7,5% su La7 ed il 3,8% su Rete4 Calcio e politica in primo piano ieri – martedì 25– nell’offertatv generalista. Su Rai1 è andata ancora in onda l’ultima puntataseconda stagione di-Detective Geniale, ma stavolta si è confrontata con l’incontro di Champions League in chiaro su Canale 5, Benfica-ntus, vinto dai lusitani per quattro a tre e con un andamento rocambolesco. Rai2 ...

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera e glidei programmi in onda nel preserale con Caduta Libera e ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 22 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una Vita, Beautiful, Linea Verde Life e glidei programmi in onda nel pre - serale con Carta ...Ecco i dati Auditel e l'analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Amici, Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera | Domenica 23 ottobre 2022.Verissimo ha visto una grossa fuga di spettatori ieri 16 ottobre: colpa del nuovo spazio su Mark Caltagirone Abbiamo già visto in un precedente articolo come sono andati i programmi della prima serat ...