Ascolti TV 25 ottobre 2022 | martedì di festa a Reazione a Catena e Soliti Ignoti | le vincite incassate

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Giornata florida di emozioni e di programmi, quella di25e che ha inciso in modo rilevante neglitv Rai e Mediaset. In serata, la fiction ‘Morgane – Detective Geniale 2' si è ritrovata a contrapporsi alla gara di Champions League tra Benfica e Juventus. In questa fascia oraria si sono difese piuttosto bene le altre trasmissioni, che hanno saputo accontentare i gusti di una vasta gamma di persone. Nel pomeriggio, invece, si consolidano i risultati de Il Paradiso delle Signore e di Uomini e Donne, seppur in onda in orari diversi. La daily soap di mamma Rai ha incassato un bel 20% di share mentre il dating show di Maria De Filippi ha siglato uno share del 26.1%. Grandi trionfi all'interno dei game show di Rai 1. Siache ...

tv martedì 252022: il pomeriggio e il preserale Canale 5 " Uomini e Donne: spettatori e il % di share; Canale 5 " Amici di Maria De Filippi - Daytime: spettatori e il % di share; Rai ...Redazione Sorrisi Canale 5, Benfica - Juventus : 4.424.000 spettatori (share 20,51%) Rai1, Morgane " Detective geniale : 3.126.000 spettatori (share 14,43%) il primo episodio e 2.666.000 spettatori (...