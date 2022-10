Arriva la nuova prof Petolicchio nella settima edizione de Il Collegio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lade Ilconterà, ancora una volta, la presenza dellaessoressa. Non parliamo della celebre e storica insegnante Maria Rosa(attualmente impegnata nel cast di Pechino Express), ma di sua sorella Anna Maria. Una conoscenza avvenuta nel corso della terza puntata del docureality di Rai 2 e che rappresenta una novità che ha suscitato grande stupore tra gli allievi. Ecco i dettagli. La presentazione dellae le reazioni dei collegiali La ‘è stata, ormai, presentata ai giovani protagonisti del docureality, attraverso il preside Bosisio che ha annunciato, nel corso della prima puntata che, visto il ritardo del ministero nelle nomine, ...

... o poco più, dalla prima segnalazione laarrivata della famiglia Omicron, sottovariante BQ1.1 ... leggi anche Covid,la terapia universale capace di bloccare il virus e le sue varianti L'...Dopo il debutto dellaAstra GSe , Opel ha annunciato l'arrivo dellaGrandland GSe . Si tratta di una versione più sportiveggiante del suo SUV dotato di una ...la versione sportiva ...No, la pandemia non è ancora finita. Lo spiega Ema attraverso il responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali, Marco Cavaleri: «Nelle prossime ...Nuove sfide e una inedita modalità co-op vengono introdotte su Overwatch 2 nel primo evento stagionale della sua vita Free to Play ...