Arisa a seno nudo sui social | «Così faccio audience» Il post prima del ritocchino

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)torna a stuzzicare i follower. La cantante lucana sa come far parlare di sé e attirare i media, questa volta peròha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi follower, quello dell’autostima, amarsi ad ogni costo. E per farlo la cantante si è mostrata senza maglia, solo in reggipronta a ricevere un “” di bellezza, esordendo anche con una frase che ha suscitato l’ilarità dei fan.e il trattamento di bellezza «Metto le mie tett**e in primo pianofacciamo più», questa la frase pronunciata dasulle storie Instagram, mentre si riprende inquadrando direttamente il suocon la fotocamera dello smartphone dal lettino di uno studio di un centro estetico. Il trattamento La cantante ...