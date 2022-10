Animali | ma quanti se ne possono tenere in casa secondo la legge? Una domanda alla quale risponde l’Oipa

Il Fatto Quotidiano

si possono tenere in casa senza essere considerati 'accumulatori' e incorrere in responsabilità legali A dare risposta a questa domanda ci ha pensato l'Organizzazione internazionale ...si possono tenere in casa senza essere considerati "accumulatori" e incorrere in responsabilità legali Risponde l'Organizzazione internazionale protezione(Oipa) che spesso ... Cani sofferenti, malnutriti e carcasse di animali: choc in provincia di Pavia Quanti animali si possono tenere in casa senza essere considerati “accumulatori” e incorrere in responsabilità legali Risponde l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che spesso ric ...Ma quali sono le possibili soluzioni Le strategie per bloccare l’accesso di animali selvatici ai vigneti e ai terreni agricoli possono essere molteplici: vi è chi suggerisce l’uso di dissuasori ...