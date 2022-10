' Ambra Angiolini ancora a casa nostra | folle | è senza vergogna!'

Nonostante il clamore mediaticocontinua a vivere nell'appartamento milanese di Giampaolo Pazzini. A farlo sapere la moglie dell'ex calciatore, la prima a portare a galla questa scomoda situazione. Su Instagram ..., dopo le recenti foto con Francesco Renga (che hanno infiammato i social) è tornata a far notizia nelle ultime ore a causa di una Instagram story condivisa da Silvia Slitti , moglie ...Per Ambra Angiolini lo sfratto potrebbe presto diventare realtà. La polemica sollevata da Silvia Slitti, moglie di Giampiero Pazzini, è nata qualche mese fa quando la wedding planner ha fatto sapere c ...Al via giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now le dirette del talent show di Sky. Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici, tra competizione e voglia di vittoria ...