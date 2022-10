Il Sole 24 ORE

"Cosa state facendo, Gesù": una voce fuori campo chiede a due attiviste del collettivo ambientalista Just Stop Oil cosa stiano facendo, mentre alle 8.30 del mattinovernice arancione contro le vetrine di alcuni negozi di auto di lusso nel quartiere londinese di Mayfair, circondate da un gruppo di video - maker e fotografi che le riprendono. I ... Ambientalisti spruzzano vernice sulle vetrine di Ferrari a Londra - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gli attivisti ambientalisti del gruppo Just Stop Oil hanno lanciato una torta in faccia alla statua di cera di Re Carlo III che si trova nel famoso museo Madame Tussauds di Londra ...