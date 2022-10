«Alzare il tetto del contante a 10 mila euro» La proposta della Lega sui pagamenti cash Oggi la fiducia in Senato | il dibattito alle 13

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè contenuta in un progetto di legge depositato dal Carroccio, che ha come primo firmatario l’onorevole Bagnai

Agenzia ANSA

La Lega ha depositato un progetto di legge perildel contante a 10mila euro a prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. Lo riferisce l'ufficio stampa della Lega. com - nep 26 - 10 - 22 11:29:15 (0308)PA 5 NNNNLa Lega ha depositato un progetto di legge perildel contante a 10mila euro. Governo Meloni: oggi il voto di fiducia al Senato Meloni - La nascita di una leader - Il discorso - Le 5 ... La Lega: 'Alzare il tetto del contante a diecimila euro' - Politica (Adnkronos) – La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma del deputato Alberto Bagnai. Lo si apprende da fonti del Carroccio. Sceso a 1.000 ...Roma, 26 ott (Adnkronos) – La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma del deputato Alberto Bagnai. Lo si apprende da fonti del Carroccio.