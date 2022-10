«Alzare il tetto del contante a 10 mila euro» La proposta della Lega sui pagamenti cash Flat tax e tregua fiscale | le prime misure 

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè contenuta in un progetto di legge depositato dal Carroccio, che ha come primo firmatario l’onorevole Bagnai. Il Pd: un aiuto all’evasione. La Commissione: «Preferiamo tetti bassi, ma decidono gli Stati»

Poi su Facebook l'ex premier ha aggiunto: 'Uno studio di Bankitalia certifica cheildel contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire ...Contante , torna a salire il limite. La Lega ha depositato un progetto di legge perildel contante a 10mila euro. La soglia sull'utilizzo del cash negli ultimi anni è cambiata continuamente, con i governi che si sono succeduti che l'hanno ogni volta alzata o abbassata. ...(Teleborsa) - La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. La prima firma è dell'onorevole Alberto Bagnai. La notizia è stata diffusa direttamente ...In Germania nessun limite (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - 'La proposta della Lega per alzare il tetto del contante a 10 mila euro e' un'iniziativa di buonsenso che avvicina l'Italia a ...