«Alzare il tetto del contante a 10 mila euro» La proposta della Lega sui pagamenti cash Fisco | 73 miliardi di entrate nel 2022 | +16% 

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè contenuta in un progetto di legge depositato dal Carroccio, che ha come primo firmatario l’onorevole Bagnai. Il Pd: un aiuto all’evasione. La Commissione: «Preferiamo tetti bassi, ma decidono gli Stati»

14.20contante,Lega:da 2 a 10 mila euro La Lega ha depositato un progetto di legge perildel contante da 2 mila a 10 mila euro. "E' una proposta di buonsenso, in linea col programma del Centrodestra e con altri Paesi europei", dice il segretario Salvini. "Meno burocrazia, ...L'iniziativa è firmata da Alberto ...Roma, 26 ott. (askanews) - L'aumento al tetto all'uso del contante 'c'è nel programma di centrodestra. Le noste proposte sono nel programma ...La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in una nota del ...