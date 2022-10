«Alzare il limite al cash a 10 mila euro»  La proposta della Lega sui pagamenti  Flat tax e tregua fiscale | le prime misure 

... presentando un nuovo progetto di legge peril tetto al contante a 10 mila euro , a prima ... Tetto al contante in Italia e in Europa Attualmente, ildi spesa in denaro contante è fissato a ...Ci sono Paesi in cui ilnon c'è e l'evasione fiscale è bassissima' dice Giorgia Meloni, ... come riporta la nota di partito diffusa dall'ufficio stampa, la proposta di legge prevede diil ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Controreplica di Giorgia Meloni al Senato: tanti i temi trattati dal presidente del Consiglio come povertà, cuneo fiscale e tetto al contante.