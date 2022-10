Altri sussidi contro il caro bollette avrebbero un effetto boomerang

L'HuffPost

... dopo, nel Pnrr, che, come sappiamo, ci ha beneficiato più degliPaesi Ue. Si tratta, però, ... mettere "soldi nelle tasche degli italiani", tramite bonus oprovvisori. Ma vi è un'ipotesi ...covid mai imponibili Gli aiuti Covid erogati dopo la cessazione dello stato di emergenza ... che ha stanziato14 miliardi. Ampliata alle pmi con consumi più bassi... Dl aiuti ter, contro ... Bruxelles avverte: Italia, Germania e Olanda le più penalizzate dal Modello iberico sul gas Meloni sul reddito di cittadinanza: abolizione, ma non per tutti. Ecco da quando, in base alle ultime notizie su Rdc.(Teleborsa) - Estendere a tutta l'Unione europea il modello iberico per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia "aumenterebbe i flussi di energia elettrica sovvenzionata verso i paesi extra UE, [.