Almeno due morti in un attacco russo a Dnipro nella notte Usa | ' Se Mosca usa una bomba sporca '

... la Russia, che ambisce a rappresentare,militarmente, l'altra parte del mondo. Tuttavia la ... E d'altronde, è stato convincentemente spiegato che quelle di Fukuyama e Huntington sonomezze - ...Nella tarda serata di ieri i russi hanno attaccato Dnipro, citt dell'Ucraina orientale, facendo2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in citt , ha fatto sapere l'...Guerra in Ucraina, attacco russo a Dnipro: almeno due morti centrati dalle schegge dei proietti scagliati in una zona urbana molto popolosa ...Il portavoce del Pentagono, Ryder: tutto questo 'comunicato' a Mosca 'a vari livelli'. Attacco a Dnipro, almeno 2 morti ...