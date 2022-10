All’Università tornano i manganelli Ecco il Bestiario di sottogoverno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si parte e s’ode subito rumore di. C’è Piantedosi che gioca a fare il Salvini, il vittimismo come talento di governo e Confindustria che gode.ci aldi. SI RIVEDONO I“Difficilmente riuscirò a non provare simpatia anche per i giovani che scenderanno in piazza contro le politiche del nostro governo”, dice Giorgia Meloni durante il suo discorso alla Camera per ottenere la fiducia. Intanto i giovani scendevano in piazza all’esterno della facoltà di Scienze Politichedi Roma La Sapienza dove erano attesi Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale per una conferenza sul “capitalismo buono”. La risposta? Manganellate addosso. Non male come inizio. UN MATTEO PEGGIO DELL’ALTRO I ...