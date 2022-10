Alleanza tra digitale e scienza per una nuova medicina di prossimità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La transizioneha moltissimo a che fare con la transizione energetica. Noi crediamo che siano fondamentalmente due facce della stessa medaglia. Una medaglia che ha a che fare con la possibilità di sviluppare benessere per i nostri clienti e per il cittadino finale. Lo facciamo attraverso una serie di progetti molto specifici e pratici”. Lo ha detto Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering, società che si occupa della trasformazionedelle imprese, in un'intervista all'Italpress. Engineering ha stretto alcuni accordi, per esempio con Novartis e Leonardo. “Il mondo sta andando in quella direzione: da un mondo estremamente competitivo, che permane, a un mondo che possiamo definire coopetitivo, in una logica per cui – ha spiegato Porro -, secondo assetti variabili, troviamo nuove esperienze, ...