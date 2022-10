Alfa Romeo Tonale si aggiudica il titolo di "Auto Europa 2023"

TORINO -Tonale è la vincitrice del premio Auto Europa 2023 assegnato dai soci dell'UIGA, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria ...Alle ore 09.45 circa di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Aurelia Sud, per la segnalazione da parte della Polizia Stradale di Pisa di un'autovetturacon a bordo un soggetto che aveva tentato la cosiddetta "truffa dello specchietto". I truffatori, che viaggiano con uno specchietto retrovisore già rotto, prendono di mira persone di ...I soci della UIGA, la giura popolare e quella degli opinion leader hanno designato Alfa Romeo Tonale vincitrice del premio Auto Europa 2023.TORINO (ITALPRESS) - Alfa Romeo Tonale è la vincitrice del premio Auto Europa 2023 assegnato dai soci dell'UIGA, l'Unione Italiana Giornalisti ...