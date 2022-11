Alberi per il Futuro 2022 | l’importanza della forestazione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Al giorno d’oggi per aumentare la qualitàvita di chi vive nei nostri centri urbani è fondamentale poter contare su un maggior numero di. Laurbana infatti è un processo fondamentale che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali delle comunità cittadine. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo, laurbana contribuisce all’abbassamento delle temperature e previene il consumo del suolo. Il 19, 20 e 21 novembre, in occasionegiornata nazionale degli, torneràper il, l’iniziativa fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio e che, dal 2015, ha consentito di piantare migliaia e migliaia di ...

Chiaro Quotidiano

Tutto intorno, invece,maestosi e addobbi regali fanno da cornice a paesaggi che si ... Le città, i villaggi e i Paesi di tutto il mondo si mostrano con la loro veste miglioreinvitare i ...Ammiravamo la tua sensibilitài temi ambientali, il tuo desiderio di partecipare alle manifestazionil'ambiente, di dedicarti alla cura degli, al riciclo, a evitare lo spreco di ... Trenta nuovi alberi per il parco pubblico di Santa Rita Si chiama Felix ed è noto in tutto il mondo come il "ragazzo degli alberi". Il motivo Da quando aveva 9 anni sta portando avanti una missione ambiziosa: piantarne mille miliardi per rendere il ...Una volta piantati, Legambiente si occuperà della cura degli alberi per i prossimi tre anni. Coinvolti nell’iniziativa anche i più giovani, grazie alla collaborazione con l’ istituto agrario Vergani ...