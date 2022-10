Al Genoa basta Gudmundsson

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un rigore dia fine primo tempoalper piegare 1-0 la Spal al Ferraris. I rossoblù passano così il turno in Coppa Italia e approdano agli ottavi di finale dove troveranno, a metà gennaio, la Roma di Mourinho. Blessin cambia sei uomini rispetto all’undici che sabato ha vinto a Cosenza: avanti c’è Yeboah, sulla trequarti Portanova, in panchina Aramu e Coda. Ampio turnover anche per De Rossi che in attacco conferma Moncini e alle sue spalle lancia Tunjov e Zanellato.Ritmi alti ma poche occasioni in avvio, per assistere al primo squillo bisogna attendere il 20? quando la Spal disegna lo schema da calcio d’angolo ma Almici, libero sul secondo palo, non riesce di testa a inquadrare lo specchio. Alla mezz’ora inizia a spingere sull’acceleratore ile Yeboah si avventa in spaccata su un ...