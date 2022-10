Today.it

La procura di Torino ha chiuso un'inchiesta sull'diche secondo gli inquirenti presenta delle analogie con il caso Bibbiano. Gli indagati sono 14, tra cui Nadia Bolognini, già indagata a Reggio Emilia, e alcuni operatori dei servizi ...... ma anche neo - maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine perché ospitati in comunità pero infamigliare. Non è una risposta all'... Affido minori, Torino come Bibbiano: 14 indagati La neonata abbandonata a Monza lo scorso 30 agosto fuori dal San Gerardo è stata affidata a una coppia di giovani lombardi. (ANSA) ...Il Comune testerà un nuovo modello di gestione. L’assessore alle Politiche sociali: “Procedure di accreditamento per le strutture” ...