(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A dichiararlo è il senior Vice President Greg Joswiak in un'intervista al Wall Street Journal. Per Cupertino adeguarsi alla notmativa UE è una scelta obbligata, ma anche un passaggio previsto da tempo, come mostra il nuovo iPad

L'iPhone avrà una porta Usb - C. Dopo anni di speculazioni, a confermarlo è la stessa Apple, per bocca di Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing. Insieme con Craig Federighi, Addio Lighting: Apple conferma che l'iPhone avrà una porta Usb-C A dichiararlo è il senior Vice President Greg Joswiak in un'intervista al Wall Street Journal. Per Cupertino adeguarsi alla notmativa UE è ...