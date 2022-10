Acqua e rifiuti | i dati che inchiodano Roma

Corriere Roma

... certo, ma va pure detto che la strada passa sopra la "parte finale" del torrente Scatorbia , piccolo corso d'tombato ormai da fine anni 60 ' (quando odori poco piacevoli,e sporcizia ...Un milione e 100mila euro per adeguare gli impianti elettrici di tre dighe in Sicilia, tutte nell'Ennese. Lo prevede un bando del dipartimento dell'e deipubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana. In particolare, nella diga Olivo, in contrada Gritti, a Piazza Armerina, verranno eseguiti lavori su distribuzione ... Rifiuti e acqua a Roma, sprechi alle stelle rispetto a Milano “Abbiamo raggiunto un primo importante obiettivo. Va avanti così, in modo spedito, il percorso verso la creazione di una multiutility che gestisca tutte le fasi, operative e amministrative, delle acqu ...Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - Oltre duecento volontari appartenenti alle Sezioni Giovanili Fiamme Gialle e coordinati dal WWF Italia, hanno pulito le spiagge di Fregene (Fiumicino) e Sabaudia (LT). Ma ...