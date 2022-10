Accademia di Santa Sofia | venerdì la presentazione della nuova stagione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –28 ottobre alle ore 16, nella Sala Lettura di Palazzo De Simone, sarà presentata alla stampa laartistica 2023 dell’di. Quest’anno il ricco programma, oltre alla consolidata collaborazione con l’Università del Sannio, si avvarrà anchesinergia con il Conservatore Statale di Musica “N. Sala”. Tre i luoghi che ospiteranno gli eventi: gli Auditorium di Sant’Agostino e di San Vittorino e la Chiesa di. Imperdibili gli appuntamenti in cartellone da novembre 2022 a maggio 2023. Dalla classica al jazz con grossi nomi del panorama musicale italiano. I concerti, inoltre, saranno introdotti da testimonianze e riflessioni su importanti argomenti ...

OperaClick

... amico degli ultimi Papi nel 2010 nominato in Vaticano membro dellapontificia di Belle ... Della sua famiglia viene unaviterbese:Giacinta Marescotti. Soggiornava nel Castello di ...L'appuntamento Di questo tema si parlerà a Roma nel corso del Forum Sostenibilità organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con laSede e con il patrocinio della Pontificiaper ... Accademia di Santa Cecilia - Inaugurazione Stagione da camera 2022-2023. Soirée Stravinskij. Il coro e le percussioni dell'Accademia inaugurano la Stagione da camera Un momento dedicato al confronto tra esperti, aziende e istituzioni su come trovare i giusti equilibri tra impresa, sviluppo, innovazione, strategia e responsabilità ...Cresce il numero delle aziende che puntano sulla sostenibilità e scelgono di inserirla tra gli obiettivi delle proprie strategie di business, segno di una presa di posizione netta nei confronti dell’i ...