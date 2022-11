A Roma va in scena “Ti va di sposarmi?”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Va indal 27 ottobre 2022 al Teatro degli Audaci diuna nuova commediantica dal titolo “Ti va di?”.Dopo aver divertito il pubblico con lo spettacolo “Sex & Equivoci”, con i monologhi “Manco fossi Laura Chiatti” e “Odio i monologhi (però li faccio)”, Danila Stalteri – volto noto della fiction italiana (Terra Ribelle, Un’altra vita, L’allieva) – torna incon un nuovo spettacolo da lei anche scritto e diretto. Sul palco anche Roberta Garzia, che calca nuovamente il palcoscenico dopo una serie di esperienze televisive tra cui Pechino Express e Leonardo Bocci, quest’ultimo “rubato” per l’occasione al mondo dei video che spopolano sul web. Valentina (Roberta Garzia), Sara (Danila Stalteri) e Santo (Leonardo Bocci) è il trio attorno al quale si snoda una commedia degli ...

CinemaItaliano.Info

Latargata José Mourinho starebbe valutando concretamente l'acquisto di un calciatore in Serie A, ... Domenica prossima, fra le mura bianconere dell'Allianz Stadium, andrà inuno scontro ...Sono tutti giovani " con alle spalle, tuttavia, già un fitto curriculum espositivo di esperienze in Italia e all'estero " che stanno contribuendo a riportareal centro dellaculturale ... PRIMI PASSI - La nuova rassegna di SCENA a Roma Dalla prefazione al testo “Faceva caldo – Io ero Ilaria Alpi” di Mila Moretti Questa di Ilaria Alpi non è la storia vera, uccisa una domenica di primavera, quasi 29 anni fa il 20 marzo 1994 a Mogadisc ...Spettacoli di qualità dalla prosa alla musica, dalla letteratura alla drammaturgia contemporanea. Marco Baliani, Serra Yilmaz, Roberto Ciufoli, Ettore Bassi, Lucia Mascino sono alcuni protagonisti Spe ...