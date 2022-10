Zelensky | «Posso solo parlar bene del governo italiano appena insediato | è al nostro fianco»

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Per orae in modo positivo del vostro, nessuna impressione negativa». A mettere una pietra tombale sulle polemiche innescate dalla sinistra rispetto al posizionamentonei confronti di Kiev è direttamente Volodymyr, che in una lunghissima intervista al Corriere della Sera ha riferito anche il tenore e parte del contenuto della telefonata intercorsa con Giorgia Meloni. Un colloquio che il presidente ucraino ha commentato sottolineando che «non vedo come l’Italia possa diventare nel prossimo futuro il cavallo di Troia della Russia».racconta la telefonata con «Giorgia» «Ho avuto una conversazione telefonica con la nuova premier che si è detta chiaramente favorevole ...

ROMA " "Per orasolo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione ...dice in un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Ucraina Volodymyr"Per orasolo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione ... È quanto ha detto in un'intervista al Corriere il presidente dell'Ucraina, Volodymyr, ...Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Kiev: “Sostegno economico, politico e anche militare”. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov critica l’atteggiamento di Mosca nei confronti dei presunti attac ...ROMA "Molte grazie Antony Blinken. Sai che gli Stati Uniti e tutti i nostri partner della Nato possono contare su di noi per sostenere al meglio il coraggioso popolo ucraino e… Leggi ...