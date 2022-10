Zelensky | “Intesa con Meloni | mi ha detto che proseguirà il lavoro di Draghi All’Italia chiediamo ancora aiuti”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Anche Kiev guardae al suo nuovo governo. E per Volodymyrla garanzia di vicinanza e sostegno alla causa ucraina è rappresentata dalla nuova presidente del Consiglio, Giorgia. “Giorgia”, come l’ha chiamata lui nel corso della loro prima chiamata, ha raccontato il presidente in un’intervista al Corriere, si è detta “chiaramente favorevole alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno per l’Ucraina contro l’aggressione russa”. Chi lo ha deluso maggiormente, dopo le ultime dichiarazioni confidenziali pubblicate attraverso un audio diffuso dai media, è invece Silvio Berlusconi: “Berlusconi ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo ...

